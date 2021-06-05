Геращенко: Малюська визнав, що законопроєкт проти олігархів спрямований проти Порошенка

На думку нардепки, це віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду.

Співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко вважає, що міністр юстиції Денис Малюська у прямому ефірі визнав, що так званий законопроєкт про олігархів спрямований проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Про це вона написала в Facebook.

«Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини – Порошенка. Забувши про презумпцію невинуватості, суди і Антимонопольний комітет, вже видав на гора вердикт. Нав’язуючи суспільству думку, що не монополія в енергосекторі, не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначають статус олігарха», – пише Геращенко.

На її думку, Малюська, замість того, щоб «проводити внятну юридичну експертизу урядових та й президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС, віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду».

«Замість вибудовувати внятну зовнішню політику, реально боротися з корупцією, посилювати армію, Зеленський бореться з опонентами. Популізм і бажання повної влади, повного контролю над медіа, без яких другий термін неможливий – визначають всі ініціативи Зеленського», – написала Ірина Геращенко.