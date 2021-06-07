Кличко заявив, що не отримував запрошення на Конгрес місцевих влад Зеленського

Мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко не отримував запрошення на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, створеного при президенті. Про це Кличко повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Запрошення я не отримав. На онлайн-зв’язку спостерігав за ходом конференції", - зазначив він.

Кличко додав, що деяких мерів на цей захід запросили. Він зауважив також, що раніше просив зустрічі із Володимиром Зеленським як голова Асоціації міст України.

"Останній раз я спілкувався з президентом пів року тому. Один раз я зустрівся до цього, ще пів року не зустрічався. Але питань дуже багато. І це не мої приватні питання. Мова про вирішення ключових проблем мегаполісу, в якому живе кожен десятий українець. У нас дуже багато питань, які стосуються комунікацій з різними гілками влади", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад.

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту.

Минулого тижня палата місцевої влади провела перше засідання, його відкривав президент. Очолив цю палату мер Львова Андрій Садовий, а його заступниками стали мер Житомира Сергій Сухомлин і мер Дніпра Борис Філатов.

Докладніше про захід читайте в матеріалі "Конгрес імені Зеленського".