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Кличко заявив, що не отримував запрошення на Конгрес місцевих влад Зеленського

Мер Києва зазначив, що просив зустрічі із президент як голова Асоціації міст України. 

Кличко заявив, що не отримував запрошення на Конгрес місцевих влад Зеленського
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко не отримував запрошення на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, створеного при президенті. Про це Кличко повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Запрошення я не отримав. На онлайн-зв’язку спостерігав за ходом конференції", - зазначив він.

Кличко додав, що деяких мерів на цей захід запросили. Він зауважив також, що раніше просив зустрічі із Володимиром Зеленським як голова Асоціації міст України. 

"Останній раз я спілкувався з президентом пів року тому. Один раз я зустрівся до цього, ще пів року не зустрічався. Але питань дуже багато. І це не мої приватні питання. Мова про вирішення ключових проблем мегаполісу, в якому живе кожен десятий українець. У нас дуже багато питань, які стосуються комунікацій з різними гілками влади", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. 

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту.

Минулого тижня палата місцевої влади провела перше засідання, його відкривав президент. Очолив цю палату мер Львова Андрій Садовий, а його заступниками стали мер Житомира Сергій Сухомлин і мер Дніпра Борис Філатов.

Докладніше про захід читайте в матеріалі "Конгрес імені Зеленського". 

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