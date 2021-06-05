Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро

"Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита".

В Києві до кінця року планують відкрити нову станцію метрополітену. Про це у інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

“З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію”, - сказав Кличко, відповідаючи на питання про хід будівництва метро на житловий масив Виноградар.

Він уточнив, що “як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита”.

Нагадаємо, у березні минулого року мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.