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Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
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Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро

"Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита".

Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Фото: КП "Київський метрополітен"

В Києві до кінця року планують відкрити нову станцію метрополітену. Про це у інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

“З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію”, - сказав Кличко, відповідаючи на питання про хід будівництва метро на житловий масив Виноградар.

Він уточнив, що “як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита”.

Нагадаємо, у березні минулого року мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.

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