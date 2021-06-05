Торік прикордонники запобігли незаконному вивезенню з України майже 600 кг "сонячного каміння".

Фото: mvs.gov.ua

Прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України до ОАЕ та Катару.

Про це повідомили у МВС.

За кордон планували переправити 12 кг “сонячного каміння” різного розміру та форм.

Фото: mvs.gov.ua

Так, прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП “Київ” разом зі співробітниками Київської митниці перевірили міжнародні поштові відправлення. У двох посилках і було виявлене каміння бурштину великих фракцій. Вага деяких камінців коштовного самоцвіту складала до 1,5 кг.

Митники склали протоколи про порушення митних правил. Каміння вилучено, а його вартість буде встановлено додатково.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Зазначимо, у минулому році прикордонники запобігли незаконному вивезенню через кордон майже 600 кг бурштину, а у першому кварталі 2021 року – понад 110 кг.

Нагадаємо, у квітні на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили майже 66 кілограмів бурштину.