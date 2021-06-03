Головою Палати місцевих влад обрали Андрія Садового

Головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, заснованого президентом, обрали мера Львова Андрія Садового.

Він виконуватиме обов’язки 6 місяців, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Це більше довіра до міста. Має бути ротаційність голови та випробувальний термін", - каже Андрій Садовий.

Учасники засідання погодилися з ним і призначили випробувальний термін на пів року.

Заступниками обрано мера Житомира Сергія Сухомлина і мера Дніпра Бориса Філатова.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.

За словами співбесідників, за рахунок конгресу "хочуть збалансувати асоціацію міст (очолюється мером Києва Віталієм Кличком. - Ред.) та великі міста".

Джерела також зазначили, що мер Львова Андрій Садовий очолить Палату місцевих влад у новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад.