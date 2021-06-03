Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ГоловнаПолітика

Головою Палати місцевих влад обрали Андрія Садового

Він виконуватиме обов’язки 6 місяців. 

Головою Палати місцевих влад обрали Андрія Садового
Фото: Андрій Оленін

Головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, заснованого президентом, обрали мера Львова Андрія Садового

Він виконуватиме обов’язки 6 місяців, повідомляє кореспондент LB.ua

"Це більше довіра до міста. Має бути ротаційність голови та випробувальний термін", - каже Андрій Садовий.

Учасники засідання погодилися з ним і призначили випробувальний термін на пів року.

Заступниками обрано мера Житомира Сергія Сухомлина і мера Дніпра Бориса Філатова.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. 

За словами співбесідників, за рахунок конгресу "хочуть збалансувати асоціацію міст (очолюється мером Києва Віталієм Кличком. - Ред.) та великі міста".

Джерела також зазначили, що мер Львова Андрій Садовий очолить Палату місцевих влад у новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також