Порошенко зустрівся із спецпосланцем уряду ФРН Мільбрадтом

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґом Мільбрадтом.

Як повідомила пресслужба партії, Петро Порошенко відзначив важливість і правильність кроку, зробленого ще у 2017 році, щодо призначення Спеціального уповноваженого Уряду Німеччини з питань децентралізації для допомоги Україні.

«Глибоко вдячний пані Канцлеру Меркель за її підтримку у цьому питанні», – наголосив п’ятий Президент України. Вірність обраного шляху пройшла перевірку часом і підтвердила свою ефективність, зазначив він.

Крім того, на зустірічі було наголошено на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

«Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України», – зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що «Європейська Солідарність» твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Також було приділено увагу ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення сувереніту і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.