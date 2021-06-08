Зеленський прилетів на Дніпропетровщину першим рейсом WindRose Київ – Кривий Ріг

Тепер ці рейси будуть виконуватися регулярно.

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом в Дніпропетровську область на першому рейсі Київ – Кривий Ріг, здійсненому авіакомпанією Wind Rose.

Відсьогодні розпочнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що раніше були відкриті регулярні авіарейси в Чернівці й Ужгород.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми "Велике будівництво". Крім того, у Дніпрі під головуванням президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Нагадаємо, що засідання Палати місцевої влади відбулося минулого тижня. Його також відкривав Зеленський, він же очолив президію Конгресу.

Главою Палати місцевої влади став мер Львова Андрій Садовий, його заступниками - глави Дніпра і Житомира.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад.

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту. Докладніше про з'їзд Палати місцевої влади читайте в матеріалі LB.ua "Конгрес імені Зеленського".

Конгрес є своєрідною альтернативою Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко. Мер Києва зізнався, що його до участі в Конгресі не запрошували.