Спійманий на хабарі суддя з Ковеля відбувся штрафом

З 2017 року він знаходиться на пенсії.

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області Олега Василюка, якого у 2017 році піймали на хабарі 4 тис. гривень, та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Василюка обвинувачували у тому, що він отримав від фізичної особи гроші за вплив на іншого суддю, щоб той ухвалив необхідне рішення у справі про адміністративне порушення.

Суд визнав доказами слідства обґрунтованими та визнав суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та призначив покарання у вигляді штрафу у сумі 25,5 тис. гривень. Крім того, його позбавили права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

Втім, суддя Василюк і так знаходиться на пенсії.

Він працював на посаді судді Ковельського міського суду з 1992 до 2004 року та на посаді судді Ковельського міськрайонного суду з 2004 до 2017 року.

Він був затриманий під час отримання хабара в червні 2017 року, а вже в липні написав заяву про звільнення у відставку. У серпні 2017 року Вища рада правосуддя відправила його на пенсію, що гарантує виплату щомісячного довічного грошового утримання.