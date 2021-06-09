ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Вибори в окрузі №87 відбулися ще 28 березня.

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на проміжних виборах до Верховної Ради.

Таке рішення на засіданні ЦВК 9 червня було ухвалено одноголосно.

"Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87, Вірастюка Василя Ярославовича, 1974 року народження, проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія "Слуга народу", - йдеться у постанові комісії.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

Врешті 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів.

Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 травня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

У неділю, 23 травня, Верховний Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня, яким Василя Вірастюка було визнано переможцем довиборів у Верховну Раду. ЦВК 25 травня оскаржила це рішення.

5 червня Велика Палата ВС підтримала рішення ЦВК про перемогу Вірастюка.