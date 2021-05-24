Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на виборах

Результати виборів не можуть встановити вже два місяці.

Верховний Суд у неділю, 23 травня, скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня, яким Василя Вірастюка було визнано переможцем довиборів у Верховну Раду.

Про це повідомила "Опора".

Рішення прийнято за позовом конкурента Вірастюка Олександра Шевченка.

Суд скасував також рішення ЦВК визнати недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Вказану постанову Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції ЦВК або командою Вірастюка справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

В кінці кінців 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 квітня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.