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Кулеба і глава МЗС Єгипту Самех Шукрі домовилися про обмін високими візитами

Очільники зовнішньополітичних відомств поспілкувалися телефоном.

Кулеба і глава МЗС Єгипту Самех Шукрі домовилися про обмін високими візитами
Фото: EPA/UPG

У неділю, 23 травня на запит української сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто Президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між Сектором Гази та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування.

Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет. Кулеба подякував єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів. Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із Сектору Гази.

Глава єгипетської дипломатії поінформував про кроки, які влада Єгипту здійснює для гарантування безпеки іноземних туристів під час пандемії COVID-19. У цьому контексті глава МЗС України зауважив, що Єгипет завжди був і залишається комфортним напрямом для відпочинку громадян України, та повідомив, що український уряд і надалі вітатиме збільшення кількості українських туристів в Єгипті.

Співрозмовники розглянули інші актуальні питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

Зазначимо, за перші 3 місяці цього року Єгипет відвідало 320 тисяч українських туристів. Товарообіг між Україною та Єгиптом за 4 місяці 2021 року склав 583 млн дол., з них український експорт до Єгипту – 541 млн дол. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ готується розпочати евакуацію українців з Сектору Гази

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