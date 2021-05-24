Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" після схвалення дій режиму Лукашенка

Народного депутат Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка по затриманню ексредактора опозиціоного Telegram-каналу Романа Протасевича.

Як повідомили джерела у фракції "Слуга народу", Давид Арахамія заявив, що назбиралася необхідна кількість підписів.

"Документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі", – повідомив колегами по фракції в чаті її голова Арахамія.

Після того, як влада Білорусі ініціювала екстрену посадку літака Афіни-Вільнюс під приводом "мінування", а потім затримала пасажира борту, ексредактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, Шевченко написав у себе в Facebook слова підтримки білоруському режиму.

Спершу він оприлюднив спільне з Лукашенком фото і підписом "Бацька вам не Янукович!", а потім написав допис про те, що "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления". Україна в той час офіційно засудила затримання Протасевич і назвала це наступом на свободу слова.

Нагадаємо, що Шевченко їздив 20 квітня в Мінськ на зустріч з Лукашенком, де сказав йому, що "більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом". У "Слузі народу" заявили, що поїздка - власна ініціатива Шевченка, однак попередили, що вимагатимуть від нього пояснень. 22 квітня на засіданні Шевченко сам попросив виключити його з фракції, однак більшість "слуг нарооду" виступили проти.