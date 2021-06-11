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Кабмін призначив службове розслідування стосовно керівника "Енергоатому"

Котін не виконав припису НАЗК.

Кабмін призначив службове розслідування стосовно керівника "Енергоатому"
Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін
Фото: Цензор

Кабінет міністрів призначив службове розслідування щодо т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, створивши спеціальну комісію.

Згідно з оприлюдненим 11 червня розпорядженням № 608-р від 9 червня 2021 року комісія повинна провести службове розслідування протягом двох місяців.

Розслідування проводиться відповідно до закону про запобігання корупції і з метою виконання розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 3 березня 2021 року, сказано в документі.

НАЗК у своєму розпорядженні вказувало на неправомірність звільнення з посади директора із запобігання і протидії корупції - радника президента НАЕК Олега Поліщука.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в НАЕК зазначили, що вказане розпорядження Кабміну по суті є технічним і процедурним документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАЗК щодо реалізації його приписів.

"Розпорядження ні на що не впливає, оскільки низкою судових рішень, зокрема Шевченківського райсуду Києва від 28 травня і 16 квітня, всі ініційовані НАЗК провадження були закриті раніше у зв'язку з відсутністю складу правопорушення", - роз'яснили в "Енергоатомі".

Як повідомляли, Кабмін призначив тимчасовим в.о. президента "Енергоатому" гендиректора Запорізької АЕС Петра Котіна торік у березні.

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