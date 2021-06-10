Шмигаль розповів деталі переговорів з головою МЗС Італії

Сторони під час зустрічі обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин в багатьох сферах економіки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запросив представників італійського бізнесу долучатися до українських проєктів.

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram.

Зазначається, що сторони під час зустрічі обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин в багатьох сферах економіки.

“Розповів про цікаві для інвестицій українські проєкти та запросив долучатися до них представників італійського бізнесу. Переконаний, що співпраця українських та італійських компаній відкриє широкий спектр можливостей для наших країн”,- написав Шмигаль.

Нагадаємо, на брифінгу в Києві після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою сьогдні голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна підтримує європейські прагнення України.