Швейцарія офіційно назвала місце зустрічі Байдена і Путіна

Міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін проведуть переговори на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Швейцарії у твіттері.

"16 червня на легендарній віллі Ла Гранж буде проходити зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує країнам за довіру, виражену при її виборі", - сказано в повідомленні.

Напередодні про місце зустрічі американського і російського президентів на старовинній віллі писало Reuters.

Класична вілла розташована в парку вздовж лівого берега Женевського озера. Вона оточена деревами секвої, чагарниками та старовинними фонтанами, із парку відкривається приголомшливий вид на Женевське озеро та вітрильники.

В епоху "холодної війни" президент США Рональд Рейган та радянський лідер Михайло Горбачов провели у Женеві свій перший саміт в листопаді 1985 року та домовились про скорочення ядерних арсеналів.

У 2009 році в Женеві державний секретар США Гілларі Клінтон передала міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову жовту коробку з червоною кнопкою "reset", що символізувало перезавантаження зв'язків за президента Барака Обами. Але слово було неправильно перекладено російською мовою "перезарядити", що створивши незручний момент.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та Лавров супроводжуватимуть Байдена та Путіна на переговорах.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним у Женеві у межах свого візиту до Європи.