Порошенко передав на фронт третій комплект відеоспостереження та оптичної розвідки

Активісти ГО «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу за два дні зібрали кошти й придбали ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки, який поїде у 10 ОГШБр. Про це у Facebook повідомив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Уже третій комплект спостереження і оптичної розвідки для наших воїнів сьогодні відправився у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду. Відкрию таємницю: навіть після ротації бригад, ці комплекси залишаться на балансі Збройних Сил, допомагатимуть боронити нашу землю на найскладніших ділянках фронту. Сьогодні ми передаємо його на фронт. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів», – написав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко зазначив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають боротися з ворожими снайперами.

«Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого «перемир’я» ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп», – нагадує п’ятий Президент.

«В мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців «десятки». Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України!» – наголосив Порошенко.

Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження. Крым того, він передав кисневі концентратори до центральної міської лікарні Торецька.