Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
ГоловнаПолітика

Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування, - Денісова

Окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів.

Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування, - Денісова
Фото: Макс Левин

Окупаційна "влада" так званої "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на підконтрольну українському уряду територію.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупаційна влада "ДНР" порушує права дітей на освіту та свободу пересування! Про це свідчить її рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Російської Федерації, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР". Дітей цього віку на блокпосту "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти", - говориться в повідомленні.

За словами Денісової, раніше дітям 14-16 років окупанти дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків.

Українська омбудсманка звернулася до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням сприяти дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, у забезпеченні їхнього права на освіту та свободу пересування.

"Наголошую, що згідно з міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів, з метою гарантування захисту та догляду за дітьми, яких торкається збройний конфлікт", - додала омбудсманка.

Денісова нагадала, що з 7 червня в Україні почали роботу освітні центри "Донбас–Україна", створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також