Україна відкриє нове Генеральне консульство у США – у місті Х’юстон (штат Техас).

Про це йдеться на Facebook-сторінці Посольства України у США.

“Зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Х’юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США”, – йдеться у повідомленні.

У Посольстві зазначили, що Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.

Згідно з даними МЗС, зараз у Сполучених Штатах працює три Генконсульства України: у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Чикаго.

Нагадаємо, 22 січня 2021 року Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії - одному з найбільших міст східного узбережжя США.