В День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

Об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в США.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур - общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской федерации Америки.

Это девятое почетное консульство Украины в США. Они также есть в Новом Орлеане, Сиэтле, Бирмингеме, Тусоне, Детройте, Кливленде, Солт Лейк Сити, Хьюстоне.

Напомним, в мае прошлого года в Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии.