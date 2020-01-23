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Украина открыла почетное консульство в Филадельфии

Почетным консулом стала Ирина Мазур.

Украина открыла почетное консульство в Филадельфии
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

В День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

Об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в США.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур - общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской федерации Америки.

Это девятое почетное консульство Украины в США. Они также есть в Новом Орлеане, Сиэтле, Бирмингеме, Тусоне, Детройте, Кливленде, Солт Лейк Сити, Хьюстоне.

Напомним, в мае прошлого года в Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии.

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