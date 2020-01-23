В Австралии разбился самолет, тушивший пожары

В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Пожарная служба заявила, что потеряла связь с самолетом C-130 Hercules около 14:00 среды по местному времени.

"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет", - заявила глава юго-восточного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Напомним, лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре. За последние месяцы выгорело около пяти миллионов гектаров леса, погибли, по меньшей мере, 24 человека, а также более миллиарда животных.

В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.