Трамп заявил, что победит демократов на будущих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что выиграет у кандидата от демократов на выборах осенью 2020 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Давосе перед отлетом в США.

По мнению Трампа, демократы в Конгрессе объявили ему импичмент, так как будут не в состоянии победить его на выборах.

"Как сказал конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, мы должны выиграть у них в процессе по импичменту, так как мы не в состоянии победить их на выборах. И я надеюсь, что так и будет. Потому что, если честно, они не смогут меня победить на предстоящих президентских выборах. Не думаю, что они [демократы] смогут меня победить. Я знаю каждого из них, кто может выступить против меня. И я думаю, мы получим лучший результат. И это произойдет потому, что никто раньше не достигал таких значительных результатов менее чем за три года, каких достигли мы", - заявил Трамп.

В то же время он в очередной раз назвал объявленный ему импичмент охотой на ведьм.

"Она началась с первого дня моего президентства. Все это сводит из с ума. Знаете что именно? Все эти позитивные показатели, которых мы достигли за последние годы по уменьшению безработицы, созданию новых рабочих мест для афроамериканцев, азиатских и испаноговорящих жителей Америки, в эти цифры никто ранее не верил. Они смотрят на этот потрясающий успех, которого ранее они не видели. И именно это сводит демократов с ума", - сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп выиграл выборы президента в 2016 году у Хиллари Клинтон, хотя за нее она получила почти на 3 млн больше голосов.

В этом году соперником Трампа, скорее всего, будет Джо Байден, Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. Каждый из них, согласно опросам, является фаворитом в противостоянии с Трампом.