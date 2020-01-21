В Китае выросло число жертв нового коронавируса

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до шести. Опасный вирус выявлен еще у 77 пациентов, таким образом, число заразившихся им людей выросло до 291, сообщили во вторник, 21 января, власти КНР.
258 случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе, передает DW.
После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте в Тайване. Между тем, согласно исследованию Университета Гонконга, число людей, заразившихся опасным коронавирусом, достигло 1343.
В центре вирусологии в Новосибирске, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел взрыв
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент количество данных пока не достаточно, чтобы делать окончательные выводы о путях его передачи. В любом случае, следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах. 22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.
Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.
Тем временем в ряде международных аэропортов по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда.
Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек.
Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.