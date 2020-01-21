В Китае выросло число жертв нового коронавируса

Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков.

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до шести. Опасный вирус выявлен еще у 77 пациентов, таким образом, число заразившихся им людей выросло до 291, сообщили во вторник, 21 января, власти КНР.

258 случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе, передает DW.

После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте в Тайване. Между тем, согласно исследованию Университета Гонконга, число людей, заразившихся опасным коронавирусом, достигло 1343.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент количество данных пока не достаточно, чтобы делать окончательные выводы о путях его передачи. В любом случае, следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах. 22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

Тем временем в ряде международных аэропортов по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек.

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.