Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО, "которые надо решать вместе"

Альянс придерживается двуединого подхода к России: сдерживание и оборона и диалог.

Одним из вызовов, стоящих перед евроатлантическим сообществом, является поведение России.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе, передает Укринформ.

"Одним из вызовов, которые надо решать вместе, является Россия", - сказал он.

Генсек напомнил, что НАТО придерживается двуединого подхода к России: сдерживание и оборона и диалог.

"Между ними нет противоречия, ведь, по мере того, как мы сильны, объединены и тверды, мы можем разговаривать с Россией, которая является нашим соседом, с которым мы должны поддерживать отношения. Такой диалог с Россией - не свидетельство нашей слабости, он признак нашей силы. И мы нуждаемся в США и Канаде ... чтобы обеспечить необходимые способности для надежной обороны и сдерживания", - сказал руководитель Альянса.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фон Расмуссен еще в 2014 году говорил, что внешнеполитические шаги России наводят на мысль о том, что эта страна позиционирует себя не столько как партнер, сколько как противник НАТО.

25 января 2019 в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Главной темой встречи было несоблюдение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Результатов эти переговоры не принесли.

В апреле российский МИД заявил о прекращении военного и гражданского сотрудничества с Альянсом.

В декабре Генсек НАТО заявил о готовности к личной встрече с Путиным.