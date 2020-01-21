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Иранский депутат пообещал награду в $3 млн за убийство Трампа

В США назвали предложение "смехотворным".

Иранский депутат пообещал награду в $3 млн за убийство Трампа
Фото: EPA/UPG

Иранский депутат предложил награду в 3 млн. долларов США "любому, кто убьет" президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить за убийство генерала Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Ахмед Хамзех, малоизвестный член парламента, предложил вознаграждение от имени жителей Кермана, родного города и места последнего упокоения почитаемого Сулеймани, который был убит во время удара американского беспилотника в соседнем Ираке 3 января", - говорится в сообщении.

Хамзех предложил деньги за убийство президента США, выступая в парламенте Ирана. При этом источники финансирования он не назвал.

Постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд назвал эту идею "смехотворной", заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала "террористические основы" создания Ирана.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Кассем Сулеймани. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

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