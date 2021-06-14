Журналісти Bihus.Info оприлюднили всі 35 годин "плівок Медведчука"

Бігус стверджує, що записи робили українські спецслужби у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року.

Журналісти Bihus.Info опублікували "прослуховування" голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Загальна тривалість записів становить понад 35 годин.

Про це йдеться на YouTube-каналі Bihus.Info.

В окремому відео Денис Бігус додатково прокоментував ситуацію довкола "плівок Медведчука".

Зокрема, журналіст розкритикував реакцію п'ятого президента України та народного депутата від "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, який раніше присвятив цій темі більшість свого інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Єдине, чого ми досі не почули, - це якоїсь реакції Медведчука і якихось відповідей Порошенка. Вибачайте, мені складно назвати відповідями його інтерв'ю на його телеканалі. Це радше демонстрація того, як годину говорити, і нічого при цьому по суті не сказати", - зазначив Бігус.

За словами журналіста, ці записи робили українські спецслужби у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року.

"Доводити це вже немає особливого сенсу, бо СБУ, Офіс генерального прокурора і НАБУ це вже сказали", - додав він.

Журналіст додав, що велика кількість розмов Медведчука не потрапила до цих записів. Причина в тому, що політик користувався також захищеною лінією зв'язку. Бігус припустив, що у записах немає розмов з Порошенком, тому що у президентській службі безпеки записувати розмови президента просто не ризикнули.

Перша частина розслідування була оприлюднена 17 травня. У ній йдеться про те, Медведчук з 2014 року здійснював проросійський вплив на українське керівництво.

24 травня оприлюднена друга частина розслідування. Воно проливає світло на те, як суд віддав стратегічний об'єкт росіянам і що вони отримали, коли передали трубу оточенню Медведчука.

31 травня журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили третю частину розслідування, зробленого на основі аналізу телефонних розмов голови Медведчука за 4 роки. Плівки містять запис розмов між Медведчуком та ватажками бойовиків - Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим щодо поставок вугілля з окупованих територій.