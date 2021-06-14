Стефанчук не виключає позачергові засідання парламенту найближчим часом

Найближчим часом парламент, окрім чергових, може мати і позачергові засідання. Про це під час погоджувальної ради заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Розумію, що враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо, будуть і деякі позачергові засідання. Попросив би комітети підготуватися, особливо що стосується національної безпеки – це проєкти 5557 (про основи національного спротиву), 5558 (щодо збільшення чисельності Збройних Сил України), законопроєкту щодо деолігархізації - 5599, по екологічних питаннях 4168, 3091 і інші", - заявив Стефанчук.

Він додав, що при формуванні порядку денного треба виходити з пріоритетів міжнародних зобов'язань України перед зарубіжними партнерами. Стефанчук закликав внести в порядок денний законопроєкти щодо міжнародних зобов'язань України, пов'язані із верховенством права, розвитку економіки та протидії коронавірусу. Нагадаємо, за інформацію джерел LB.ua в "СН", законопроєкт про олігархів може бути розглянутий у першому читанні на початку липня, "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

15 квітня Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 був внесений до ВР 2 червня. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить визначення особи, яка має значний вплив на ЗМІ, та зобов’язує подавати “декларації” за контакти з такими особами. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно потраплять Петро Порошенко та Ігор Коломойський.