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Україна продовжила термін прийому документів у виші для абітурієнтів з окупованих територій

Бойовики не випускають абітурієнтів з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію.

Україна продовжила термін прийому документів у виші для абітурієнтів з окупованих територій
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донецької та Луганської областей на підготовчі курси для вступу до вищих навчальних закладів.

Рішення ухвалено у зв’язку з тим, що випускників з ОРДЛО не випускають на підконтрольну Україні територію, повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Міністерство обов'язково врахує. Ми вже прийняли рішення щодо продовження подачі документів на підготовчі курси. Спочатку було встановлене 20 червня. Зараз прийнято рішення про продовження терміну до 29 червня. Відповідно, будемо максимально довго відтерміновувати початок навчання", - сказала вона в ефірі телеканалу Україна24.

Заступниця міністра порадила абітурієнтам "використовувати будь-яку можливість, щоб виїхати на вільну територію України й продовжувати тут навчання".

"Зі свого боку держава має створити будь-які можливі умови, щоб прийняти цих дітей. Держава повністю забезпечить вступну кампанію, яка буде пов'язана з підготовчими курсами та подальшим навчанням у будь-якому з університетів вільної України. Людина може приїхати, обрати будь-який університет, пройти підготовчі курси на базі 23 університетів, отримати гідну стипендію – 4,5 тис. грн протягом підготовчих курсів. Дитина не повинна здавати будь-яке ЗНО. Система є максимально спрощеною", - наголосила вона.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.

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