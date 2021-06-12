У двох районах Дніпра підтопленими лишаються 21 приватний будинок та 100 подвір’їв.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“11 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 21 приватний житловий будинок та 100 дворогосподарств”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає.

Всього з 2 червня внаслідок дощів та підняття рівня води у руслі р. Гнілокиш частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.

Станом на 07:00 12 червня роботи тривають. Рівень води поступово знижується.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua