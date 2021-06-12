Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького
Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Дніпрі досі підтоплено 21 приватний будинок та 100 подвір’їв

Рівень води поступово знижується.

У двох районах Дніпра підтопленими лишаються 21 приватний будинок та 100 подвір’їв.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“11 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 21 приватний житловий будинок та 100 дворогосподарств”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає.

Всього з 2 червня внаслідок дощів та підняття рівня води у руслі р. Гнілокиш частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.

Станом на 07:00 12 червня роботи тривають. Рівень води поступово знижується.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також