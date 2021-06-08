Президент України Володимир Зеленський відкрив засідання верхньої палати Конгресу місцевої та регіональної влади. Засідання Палати регіонів проходить у Дніпрі в Олімпійському домі.

Президент заявив, що однією з функцій палати є збалансування різних поглядів і підходів до розвитку регіонів, якості послуг, життя громадян загалом. Домінантою, за словами Зеленського, має бути не політика, не гасла, а дії.

Президент пояснив, що мається на увазі залучення інвестицій, створення нових робочих місць і розвиток кожного села і міста.

"Минулого тижня ми провели засідання нижньої палати в місті Хмельницький. Станом на сьогодні у Конгресі більше 1500 громад. Ми продовжуємо реформу місцевого самоврядування, громади отримають більше власноті, землі, коштів і повноважень. Але разом з тим і більше викликів, ризиків, через це - більша відповідальність. Не лише для громади, а й для всієї країни. Ми дуже уважно слідкуємо за тим, як формуються так звані місцеві еліти і розуміємо, що не всі і не завжди вірно сприймають реформу. Зміцнення місцевого самоврядування не означає послаблення єдності, унітарності держави", - зазначив він.

Президент пообіцяв, що будь-які "не те що спроби, а думки про побудову якогось окремого федерального князівства у межах громади за рахунок місцевої власноті чи бюджету отримає дуже жорстку відсіч, перш за все від виборців".

Нагадаємо, третього червня 2021 під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад головою Палати місцевих влад було обрано мера Львова Андрія Садового. Главою президії є Зеленський, також до неї увійшли мер Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад.

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту. Докладніше про з'їзд Палати місцевої влади читайте в матеріалі LB.ua "Конгрес імені Зеленського".

Конгрес є своєрідною альтернативою Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко. Мер Києва зізнався, що його до участі в Конгресі не запрошували.