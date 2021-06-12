В МЗС попередили про збереження загрози російського вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про збереження загрози військової операції Росії проти України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, ніякого істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні вчення. Це вчення про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію ", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що всі сили РФ залишаються уздовж кордону, їхнє відведення є дуже символічним.

На думку міністра, те, що зараз відбувається, є пробою грунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.

"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією протягом тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, але і нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну - це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту. тобто йшла підготовка свого населення, міжнародного думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.