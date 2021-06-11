В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка

Слідство підозрює його в розтраті і отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Павло Зінов

Басманний районний суд Москви відправив до СІЗО Павла Зінова - колишнього главу департаменту матеріального забезпечення МВС України часів міністра Віталія Захарченка.

Про це пише "Комерсант".

Слідство підозрює його в розтраті і отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Після втечі до Росії Зінов отримав посаду начальника санаторію "Підмосков'ї" МВС Росії. За інформацією видання, справа проти нього пов'язана з махінаціями при постачанні товарів в очолювану ним відомчу установу.

Захист Зінова просив суд призначити йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Однак суддя встала на сторону обвинувачення.

Відзначається, що справу проти Зінова було порушено за матеріалами внутрішньовідомчих перевірок МВС РФ.

"На цей час проводяться заходи щодо закріплення доказової бази і триває перевірка поставок продуктів харчування в заклади охорони здоров'я системи МВС Росії”, - наводить видання слова речниці МВС РФ Ірини Вовк.

Нагадаємо, раніше Кабмін України призначив заступником Міністра економіки Крістіну Голубицьку – дочку колишнього міністра економіки часів Януковича Ігоря Прасолова.