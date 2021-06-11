Програма перебування корабля поки що невідома.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Ракетний есмінець USS Laboon Військово-морських сил США увійде в Чорне море.

Про це повідомляється у твіттері Шостого флоту ВМС США.

Шостий американський флот, штаб-квартира якого знаходиться в італійському місті Неаполі, захищає національні інтереси США і забезпечує безпеку і стабільність в Європі та Африці.

Програма перебування есмінця в Чорному морі поки не відома. В повідомленні флоту сказано, що есмінець йде у Чорне море "для проведення операцій з морської безпеки в регіоні".

Нагадаємо, що в кінці квітня Росія закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

Після цього Україна закликала НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі.