В МЗС закликали НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі

"Існує термінова необхідність посилити можливості Альянсу на східному фланзі до рівня, порівнянного з існуючим на східному фланзі в Балтійському регіоні".

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявила про необхідність збереження і посилення постійної присутності НАТО в Чорному морі.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це вона заявила на панельній дискусії "НАТО на передовій: чому Україна важлива для євроатлантичної безпеки?”.

"Існує термінова необхідність посилити можливості Альянсу на східному фланзі до рівня, порівнянного з існуючим на східному фланзі в Балтійському регіоні. Постійна присутність НАТО в Чорному морі має бути збережено і посилено", - сказала Джеппар.

На її думку, посилення і збереження повноцінної участі членів НАТО, які не мають виходу до Чорного моря, в цьому процесі було б важливою демонстрацією неприпустимість дій Росії.

"У цьому відношенні я б хотіла підкреслити, що Україна готова підтримати морську діяльність НАТО в регіоні і продовжити практичну реалізацію", - додала заступник голови МЗС.

Нагадаємо, Росія з 24 квітня закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

У квітні Сполучені Штати Америки відправили до Чорного моря катер берегової охорони Hamilton.

16травня до Чорного моря через протоку Босфор зайшов патрульний корабель Королівського флоту Великобританії OPV “Trent” (Р224).