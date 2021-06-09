Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
ГоловнаСуспільствоВійна

В МЗС закликали НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі

"Існує термінова необхідність посилити можливості Альянсу на східному фланзі до рівня, порівнянного з існуючим на східному фланзі в Балтійському регіоні".

В МЗС закликали НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявила про необхідність збереження і посилення постійної присутності НАТО в Чорному морі.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це вона заявила на панельній дискусії "НАТО на передовій: чому Україна важлива для євроатлантичної безпеки?”. 

"Існує термінова необхідність посилити можливості Альянсу на східному фланзі до рівня, порівнянного з існуючим на східному фланзі в Балтійському регіоні. Постійна присутність НАТО в Чорному морі має бути збережено і посилено", - сказала Джеппар.

На її думку, посилення і збереження повноцінної участі членів НАТО, які не мають виходу до Чорного моря, в цьому процесі було б важливою демонстрацією неприпустимість дій Росії.

"У цьому відношенні я б хотіла підкреслити, що Україна готова підтримати морську діяльність НАТО в регіоні і продовжити практичну реалізацію", - додала заступник голови МЗС.

Нагадаємо, Росія з 24 квітня закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

У квітні Сполучені Штати Америки відправили до Чорного моря катер берегової охорони Hamilton.

16травня до Чорного моря через протоку Босфор зайшов патрульний корабель Королівського флоту Великобританії OPV “Trent” (Р224).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також