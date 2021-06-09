Зеленський поїхав на передову

Востаннє президент був у військових на початку квітня.

Президент Володимир Зеленський у середу, 9 червня, відвідає передові позиції Об'єднаних сил в Донецькій області.

Про це повідомила його пресслужба.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Зеленський був на фронті 8 квітня в рамках робочої поїздки в Луганську область.

Нагадаємо, що 8 червня Зеленський відвідував Кривий Ріг та Дніпро, де під його головуванням відбулося перше засідання Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад.