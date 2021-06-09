Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)

Інциденту передувала бійка в компанії молодих хлопців.

Фото: hk.npu.gov.ua

В одному з районів Харкова пролунав вибух, за інформацією правоохоронців йдеться про підрив гранати. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, в тому числі двоє неповнолітніх юнаків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Поліція встановлює обставини вибуху в Основ'янському районі Харкова. Попередньо, невідомий громадянин кинув гранату. Постраждали троє людей, медики надають допомогу на місці події”, - повідомили поліцейські ввечері 8 червня.

Вранці наступного дня стало відомо, що постраждали п'ятеро

Зазначається, що інформацію про подію правоохоронці отримали близько 22 години від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. “Зловмисника затримали, зараз з ним працюють поліцейські. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, з'ясовуються усі обставини події”, - мовиться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що інциденту передувала бійка в компанії молодих хлопців. Потім один з них кинув у натовп гранату.

Цю інформацію підтвердили в поліції.

"Встановлено, що між компанією молоді і  29-літнім чоловіком стався конфлікт,  під час якого він кинув гранату РГД-5.  Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями  доставлені до медичних закладів Харкова", - йдеться в повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Наразі постраждалі доставлені в лікарню, стан наймолодшого (16-річного хлопця) оцінюється як середньої тяжкості. "У потерпілого 2005 р.н. - проникаюче поранення грудної клітини, стан середньої тяжкості, у двох інших (1988 і 2002 р.н.) - задовільний", - повідомили “Інтерфакс-Україна” у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 12 травня в Івано-Франківську пострілом з ракетного протитанкового гранатомета підірвали автомобіль BMW Х5.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також