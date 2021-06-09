У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)

Фото: hk.npu.gov.ua

В одному з районів Харкова пролунав вибух, за інформацією правоохоронців йдеться про підрив гранати. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, в тому числі двоє неповнолітніх юнаків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Поліція встановлює обставини вибуху в Основ'янському районі Харкова. Попередньо, невідомий громадянин кинув гранату. Постраждали троє людей, медики надають допомогу на місці події”, - повідомили поліцейські ввечері 8 червня.

Вранці наступного дня стало відомо, що постраждали п'ятеро

Зазначається, що інформацію про подію правоохоронці отримали близько 22 години від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. “Зловмисника затримали, зараз з ним працюють поліцейські. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, з'ясовуються усі обставини події”, - мовиться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що інциденту передувала бійка в компанії молодих хлопців. Потім один з них кинув у натовп гранату.

Цю інформацію підтвердили в поліції.

"Встановлено, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова", - йдеться в повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Наразі постраждалі доставлені в лікарню, стан наймолодшого (16-річного хлопця) оцінюється як середньої тяжкості. "У потерпілого 2005 р.н. - проникаюче поранення грудної клітини, стан середньої тяжкості, у двох інших (1988 і 2002 р.н.) - задовільний", - повідомили “Інтерфакс-Україна” у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 12 травня в Івано-Франківську пострілом з ракетного протитанкового гранатомета підірвали автомобіль BMW Х5.