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Пішов з життя харківський фотограф Віктор Кочетов

Про смерть митця повідомили у Музеї харківської школи фотографії.

Помер відомий харківський фотограф Віктор Кочетов.

Фото: facebook.com/moksop

Про смерть митця повідомили у Музеї харківської школи фотографії.

"Сьогодні пішов з життя наш великий друг та талановитий фотограф Віктор Кочетов. Ми висловлюємо найглибші співчуття його близьким та друзям", - сказано в повідомленні на сторінці музею у фейсбуці.

Віктор Кочетов народився 1947 року, жив і працював у Харкові. Фотограф, фотокор харківських видань, представник другого покоління Харківської школи фотографії. Працював із соціальною тематикою, репортажною фотографією.

Як повідомляли, 30 травня на 75-му році помер український публіцист, літературознавець і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

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