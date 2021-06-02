Голова УКФ закликала до відкритого діалогу для подолання репутаційної кризи

Лариса Мудрак заявила, що за неможливості здолати кризу протягом двох тижнів візьме самовідвід.

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак визнала наявність кризи в інституції і закликала до відкритого діалогу громадськості з колективом фонду.

На засіданні наглядової ради 1 червня Лариса Мудрак закликала зберегти колектив УКФ, який зазнає репутаційних втрат, зважаючи на критику та ситуацію, що загрожує втратою довіри до роботи інституції.

"Публічна комунікація вже перейшла на рівень, коли сторони не чують одна одну й колектив фонду не витримує навантаження. Обмін листами й зверненнями може бути нескінченним й не вирішує ситуацію. Слова не допомагають. Потрібні дії, тому що зупинка процесу загрожує головній діяльності — грантовому конкурсу, який вже затримано на місяць", - заявила голова Наглядової ради фонду.

На думку Лариси Мудрак, потрібне перезавантаження як самої інституції, так і Наглядової ради після закінчення конкурсного відбору та проходження аудиту.

Вона закликала до чіткого дотримання діяльності в правовому полі, дотримання норм закону, положення та регламенту, етики та професійності, а також "уникати оціночних суджень, сексистських висловів, висловів ненависті, зневаги та емоцій різного характеру".

"Інакше УКФ не зможе перейти до наступного етапу своєї діяльності — створення нової стратегії та на її основі перезавантаження системи для рівного доступу до грантових можливостей всіх учасників культурного сектору. Якщо ми не здолаємо цю кризу у двотижневий термін, я візьму самовідвід й пропоную такі ж кроки членам Наглядової Ради", - резюмувала Лариса Мудрак.

Раніше експерти УКФ звернулися до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення. Звернення підписали понад 60 експертів. Вони звинуватили Наглядову раду у цілеспрямованому нівелюванні досягнень Фонду за три роки та ризику повного руйнування процедур Фонду та впровадження практики "ручного управління" за закритими дверима.

Нагадаємо, 9 квітня голова наглядової ради УКФ, гендиректор - художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням. Його було призначено на початку лютого.

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в.о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

На початку квітня діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції. Підписанти листа "обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а “перемагає” попередньо узгоджений.

14 квітня головою Українського культурного фонду призначено Ларису Мудрак. Одним із головних завдань вона назвала формування нової стратегії роботи фонду.