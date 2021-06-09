Більшість українців покладають відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні на уряд і президента, – опитування

Згідно із соціологічним опитуванням SOCIS, 29,5% українців покладають основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні на уряд, а 29,2% - на президента.

Результати опитування, проведеного 28 травня-3 червня, оприлюднені на сайті SOCIS. 21,3% респондентів вважають, що відповідальна Верховна Рада, 1,4% - що опозиція.

13% учасників опитування обрали варіант "інше", іще 5,7% відповіли, що не знають, хто несе основну відповідальність.

Фото: SOCIS

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.

Нагадаємо, більшість українців (53,5%) вважають військовий конфлікт на Донбасі російською агресією, при цьому 71% населення переконані, що між Україною та Росією точиться війна.