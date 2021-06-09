Конгресмени назвали Путіна диктатором у листі Байдену за нагоди зустрічі з президентом РФ

Американські конгресмени Браян Фітцпатрік, Енді Гарріс, Марсі Каптур і Майк Квіглі написали листа президенту Джо Байдену напередодні його зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним.

У зверненні, яке LB.ua отримав від джерел у дипломатичних колах, конгресмени відкрито назвали Путіна диктатором.

"Як співголови двопартійної фракції Конгресу щодо України, ми хотіли б висловити занепокоєння щодо нашої спільної мети стосовно укріплення трансантлантичної та української національної безпеки, оскільки ви готуєтеся до самітів "Великої сімки", НАТО і США-ЄС, а також зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним", - йдеться в листі.

Конгресмени підкреслили, що успішна зустріч із Путіним можлива тільки з позиції сили. У зв'язку з цим конгресмени закликають Байдена накласти санкції на всі організації, які брали і беруть участь у побудові "Північного потоку-2", а також підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО і взяти зобов'язання збільшити допомогу США у галузі безпеки України.

"Як вам добре відомо, Україна вже сьомий рік переживає незаконну російську агресію. На жаль, російські вторгнення і окупація призвели до загибелі понад 14 000 ні в чому не винних людей та переміщенню мільйонів інших. Війна Москви проти України є прямим порушенням міжнародних норм і є центральною частиною її зусиль щодо підриву НАТО в ЄС", - вважають конгресмени.

Вони додали, що замість деескалації на кордонах Росія оголосила про нові загрозливі дії, згідно з якими Кремль створить військові частиги і формування в регіоні, який межує з Україною і Білоруссю.

Конгресмени переконані, що нещодавні дії адміністрації Байдена неадекватно відображають силу позиції США напередодні зустрічі з Путіним.

"Ці дії включають у себе прохання адміністрації скоротити допомогу Україні в галузі безпеки із затвердженням з 275 млн доларів у 2021 році до 250 млн в 2022 фінансовому році. Це слідує за тривожним рішенням використати "відмову від національних інтересів" щодо "Північного потоку-2" і Путіна", - зазначили конгресмени.

Вони закликали американського президента допомогти Україні розробити власну стратегію енергетичної безпеки шляхом активізації науково-технічних обмінів для підвищення якості українського біопалива і газу, а також відновлюваних джерел енергії. Крім повного пакету санкції проти Nord Stream 2, конгресмени також закликають дати зрозуміти Путіну вимогу про припинення війни на Донбасі та деокупацію Криму.

Конгресмени окремо наголосили на необхідності надання Україні ПДЧ для НАТО.

Нагадаємо, що зустріч Байдена з Путіним запланована на 16 червня, вона пройде в Женеві. Докладніше про теми, які президенти планують обговорити, а також значення, яке ця зустріч матиме для України, читайте в матеріалі LB.ua "Встреча Байдена и Путина. Вопрос сохранения украинского государства".