​Західні посли закликали владу Білорусі негайно звільнити політв'язнів

Західні посли закликали владу Білорусі негайно припинити переслідування опозиції та звільнити політичних в'язнів.

Про це повідомляється у спільній заяві представництва ЄС в Білорусі, посольство країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, США та Японії за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, яка відбулася у вівторок, 8 червня.

"Дипломати зазначили, що криза в Білорусі наростає: посилилося переслідування опозиції, ЗМІ, громадянського суспільства і суспільства в цілому, в тому числі польської громади в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Посли закликали владу Білорусі відгукнутися на вимоги білоруського народу і негайно припинити переслідування опозиції, відмовитися від тортур проти затриманих, звільнити політв'язнів та без зволікання розслідувати порушення прав людини.

Вони також рекомендували Білорусі провести вільні і справедливі вибори під наглядом Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

"Дипломати поінформували міністра про потенціал позитивного розвитку відповідних двосторонніх відносин в тому випадку, якщо влада Білорусі зробить відчутні і значні кроки щодо забезпечення дотримання демократичних норм в країні. Глави місій закликали владу країни перебування утримуватися від дій, що перешкоджають дипломатичній спільноті в Білорусі у виконанні їхніх звичайних дипломатичних обов'язків в атмосфері, вільній від втручання і залякування. Глави місій також висловили сподівання, що білоруська сторона дозволить колегам з Литви, Польщі, Латвії, Великобританії і США, яких попросили покинути країну, повернутися до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба МЗС Білорусі поки що не коментувала зустріч, що відбулася.

Нагадаємо, що Європейський Союз підготував план фінансової підтримки Білорусі, яку готовий надати, якщо держава вдасться до демократичних змін. Він передбачає виділення 3 млрд євро у вигляді грантів, позик, державних та приватних інвестицій.

Після заяви ЄС міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що обіцяні Європейським Союзом 3 млрд євро не змінять ситуацію в державі, а де-факто правитель Білорусі Олександр Лукашенко поїхав в Росію, де домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про отримання 500 млн доларів російського кредиту.