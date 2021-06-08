Авіакатастрофа МАУ: посольство Ірану заявило про початок виплати компенсацій родинам загиблих

До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув до Ірану та отримав компенсації.

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родинам загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба дипломатичної установи.

“Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного з загиблих, має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих – як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації”, - йдеться у повідомленні.

При цьому Іран розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за те, що вона, нібито, намагається політизувати питання виплати компенсацій.

Нагадаємо, на початку червня іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити по $150 тис. компенсації родинам українців, які загинули унаслідок збиття літака МАУ.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

30 липня 2020 року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

У травні Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом.