США відправили до Чорного моря катер берегової охорони

Сполучені Штати Америки відправили до Чорного моря катер берегової охорони Hamilton.

Про це повідомляється у твіттері Шостого флоту ВМС США.

Катер берегової охорони напередодні взяв участь у морських навчаннях з американським міноносцем USS Roosevelt, після чого направився турецькими протоками у Чорне море.

Колишній постпред президента України в Криму Борис Бабін вказав, що конвенція Монтре не обмежує пересування протоками прикордонних суден під будь-яким прапором. Тому, на відміну від військових кораблів, катер берегової охорони США має право пройти ними без попередження.

"Відмовити Туреччина не може. Та й обмежити час перебування у Чорному морі для "Гамільтона" також. Цікава та, м'яко кажучи, неординарна ситуація", - написав Бабін у фейсбуці.

Шостий американський флот, штаб-квартира якого знаходиться в італійському місті Неаполі, захищає національні інтереси США і забезпечує безпеку і стабільність в Європі та Африці.

У середині квітня флот планував відправити в Чорне море кораблі Roosevelt та Donald Cook, щоб продемонструвати Україні підтримку на фоні російської ескалації. Проте пізніше США відмовились від цього, рішення співпало з телефонним дзвінком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.