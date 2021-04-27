350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
ГоловнаСвіт

США відправили до Чорного моря катер берегової охорони

Судно американських прикордонників знаходиться в Європі через навчання.

США відправили до Чорного моря катер берегової охорони
Фото: twitter.com/USNavyEurope

Сполучені Штати Америки відправили до Чорного моря катер берегової охорони Hamilton.

Про це повідомляється у твіттері Шостого флоту ВМС США.

Катер берегової охорони напередодні взяв участь у морських навчаннях з американським міноносцем USS Roosevelt, після чого направився турецькими протоками у Чорне море.

Колишній постпред президента України в Криму Борис Бабін вказав, що конвенція Монтре не обмежує пересування протоками прикордонних суден під будь-яким прапором. Тому, на відміну від військових кораблів, катер берегової охорони США має право пройти ними без попередження.

"Відмовити Туреччина не може. Та й обмежити час перебування у Чорному морі для "Гамільтона" також. Цікава та, м'яко кажучи, неординарна ситуація", - написав Бабін у фейсбуці.

Шостий американський флот, штаб-квартира якого знаходиться в італійському місті Неаполі, захищає національні інтереси США і забезпечує безпеку і стабільність в Європі та Африці.

У середині квітня флот планував відправити в Чорне море кораблі Roosevelt та Donald Cook, щоб продемонструвати Україні підтримку на фоні російської ескалації. Проте пізніше США відмовились від цього, рішення співпало з телефонним дзвінком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також