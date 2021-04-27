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КС Молдови визнав незаконною спробу підконтрольного Додону парламенту звільнити голову суду

Соціалісти намагалися помститися за дозвіл розпустити парламент.

КС Молдови визнав незаконною спробу підконтрольного Додону парламенту звільнити голову суду
Фото: bloknot-moldova.md

Конституційний суд Молдови визнав незаконною спробу парламенту звільнити голову суду Домніку Маноле.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Парламент Молдови контролюється соціалістичною партією (лідер - колишній президент Ігор Додон), яка знаходиться в опозиції до проєвропейської президентки Маї Санду.

15 квітня Санду отримала у Конституційному суді дозвіл на розпуск парламенту. Судді ухвалили, що після відставки уряду Іона Кіку парламент двічі не зміг обрати нового прем'єра. Зараз уряд тимчасово очолює міністр закордонних справ Ауреліу Чокой.

За Конституцією Молдови це дозволяє президенту підписати указ про розпуск законодавчого органу і призначити дострокові вибори. Санду ще не зробила цього через режим надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією. Він діє до 30 травня.

У відповідь на рішення Конституційного суду парламент 23 квітня проголосував проти рішення КС і за часткове скасування указу про призначення судді Домніки Маноле. В той же час на посаду судді спробували призначити колишнього прокурора Бориса Лупашку.

На засідання 27 квітня КС Молдови визнав спробу звільнення Маноле і призначення Лупашку неконституційною.

Перед початком засідання також стало відомо, що Лупашку через збурення в суспільстві взагалі відмовився від мандату судді КС Молдови.

Останні вибори до парламенту в Молдові відбулися у 2019 році.

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