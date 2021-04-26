Артилеристи Військово-Морських Сил Збройних сил України провели навчання з прикриття узбережжя.

Про це інформує пресслужба командування ВМС ЗСУ.

"На Одещині та Миколаївщині підрозділи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ провели тактико-спеціальні заняття з приведення підрозділів у бойову готовність. Артилеристи тренувалися виконувати завдання за умови ведення бойових дій під час оборони морського узбережжя", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час польового вишколу військовослужбовці вдосконалювали практичні навички з організації взаємодії, тренувалися діяти за встановленим сигналом, здійснювали марш у визначені райони, проводили підготовку до вогневого ураження цілей, здійснювали міжпозиційне переміщення, а також відпрацювали спеціальні нормативи. Крім того, артилеристи відпрацювали питання вибору, підготовки, зайняття основної та запасних вогневих позицій, їх обладнання та маскування.

"Подібні навчання дозволяють налагодити ефективну взаємодію та у разі необхідності успішно виконати поставлені завдання з нанесення вогневого ураження й не допустити висадки морського десанту противником на нашому узбережжі", - наголошують у командуванні ВМС.

Як повідомляли, раніше у квітні військові кораблі України та Румунії провели спільні навчання в Чорному морі.