У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Уряд у «Східному експресі»
Уряд у «Східному експресі»
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
ГоловнаПолітика

"Вертодром Януковича" у Каневі став центром авіації Національної поліції

За сім років роботи майданчик прийняв усього 66 рейсів.

"Вертодром Януковича" у Каневі став центром авіації Національної поліції
Фото: mvs.gov.ua

Національна поліція відкрила біля Канева центр авіації. Він базується на гелікоптерному майданчику "Канів", який побудували під Євро-2012 для обслуговування владної верхівки часів Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У 2012-2020 роках вертодром знаходився на балансі Украероруху і за цей час прийняв всього 66 гелікоптерів.

У листопаді 2020 року Украерорух передав майданчик Національній поліції, яка побудувала два додаткових ангари для поліцейських вертольотів, центр управління польотами та планує побудувати готельний комплекс для потреб авіаційного персоналу.

За словами міністра Арсена Авакова, цей майданчик буде обслуговувати Черкаську та Київську області.

"За рік ми побудували центр, який повністю забезпечить функціонування авіації Нацполіції, що входить до складу Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Наші гелікоптери будуть задіяні для порятунку людей та проведення спецоперацій. Вертоліт рухається зі швидкістю 225 км/год, що в чотири рази швидше, ніж автомобіль", - сказав у свою чергу голова Національнох поліції Ігор Клименко.

Зараз на бойовому чергуванні на вертодромі в Каневі перебувають два вертольоти Airbus H145.

Ввертодром із пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину, розміщений у селі Пекарі Канівського району Черкаської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також