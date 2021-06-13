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У Києві поліцейські та рятувальники провели спільне навчання

Рятувальники нагадали правоохоронцям алгоритм дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

У Києві на території Шевченківського управління поліції пройшли спільні тактико-спеціальні навчання поліцейських та рятувальників.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці відпрацьовували спільні дії з гасіння умовної пожежі на четвертому поверсі управління поліції.

Спочатку учасники провели евакуацію працівників із будівлі. Діючи злагоджено та професійно в умовах небезпеки, поліцейські та рятувальники, які застосували аварійно-рятувальну техніку, засоби та обладнання, успішно ліквідували навчальну пожежу.

Крім того, вогнеборці поспілкувалися із поліцейськими про дотримання правил пожежної безпеки, а також розповіли про основні причини виникнення загорянь та наслідки.

Рятувальники нагадали правоохоронцям алгоритм дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, розповіли про різновиди вогнегасників та особливості використання кожного з них.

Нагадаємо, у місті Ромни Сумської області відбулися масштабні тренування всіх підрозділів ДСНС – рятувальників, саперів, авіаторів, кінологів та психологів. 

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