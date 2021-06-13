У селі Тюдів Косівського району в Івано-Франківській області внаслідок падіння у річку Черемош загинув хлопчик (попередньо 12 років), який відпочивав там.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Інформацію про інцидент рятувальники отримали 12 червня о 20:50.

Зі слів очевидців було встановлено, що на річці перебувало 3 дітей, хлопчик послизнувся з каміння та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

Працювали чотири робочі групи рятувальників, проводився огляд місцевості, берегової лінії та русла річки. На місці події було встановлено засоби освітлення. Також рятувальники проводили обстеження водного дзеркала русла річки.

О 07:30 13 червня місцеве населення знайшли тіло дитини біля правого берега Черемошу у селі на відстані орієнтовно 2 км від місця події.

“Рятувальниками ПРВ м. Косів та ГПРВ м. Вижниця тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки, було піднято на берег річки та передано працівникам поліції.

Як повідомили у місцевій поліції, під час огляду утопленого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, поліція з’ясує усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на початку червня школяр зі Львова загинув під час екскурсії, впавши у водоспад в Карпатах.