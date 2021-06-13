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Ворог 9 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі

У неділю окупанти наразі не стріляли.

Ворог 9 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі
Военные учение арлиллеристов армии РФ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом суботи, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського противник здійснював обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поряд з Нововтошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Станом на 07:00 неділі, 13 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 11 червня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

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