Фото: ЕРА/UPG

Збірна Бельгії розгромила Росію у стартовому матчі Євро-2020 у групі В з рахунком 3:0.

Про це пише Українська правда.

Матч пройшов у суботу 12 червня в Санкт-Петербурзі.

Рахунок у грі було відкрито на десятій хвилині: Ромелу Лукаку після помилки захисту росіян пробив у кут воріт з метрів десяти – 1:0. У наступні 20 хвилин бельгійці мали ще кілька нагод збільшити його: удар Едена Азара взяв воротар збірної Росії, а Феррейра Карраско пробив вище від воріт з вигідної позиції.

Росія в першому таймі виконала лише один удар у площину воріт. Після стандарту Фернандес пробив просто в руки Тібо Куртуа.

Фото: ЕРА/UPG

На 34-й хвилині Бельгія забила вдруге. На добиванні вчасно зіграв Тома Меньє. Підсумкову 45-хвилинку Бельгія зіграла згідно з рахунком і не дала супернику навіть шансу на гол. На 88-й хвилині бельгійці довели рахунок до розгромного: Лукаку вибіг сам на сам із воротарем росіян і філігранно пробив - 3:0.

В іншому матчі групи В збірна Фінляндії перемогла команду Данії з мінімальним рахунком. Ще в одній грі дня Уельс і Швейцарія у групі А зіграли в результативну нічию - 1:1.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Євро-2020 стартував у п'ятницю, 11 червня, поєдинком Італія - Туреччина на римському "Стадіо Олімпіко".

У суботу, 12 червня медики на полі реанімували гравця збірної Данії Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час матчу.

Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе в неділю, 13 червня. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів. Матч стартує о 22:00.