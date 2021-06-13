Збірна Бельгії розгромила Росію у стартовому матчі Євро-2020 у групі В з рахунком 3:0.
Про це пише Українська правда.
Матч пройшов у суботу 12 червня в Санкт-Петербурзі.
Рахунок у грі було відкрито на десятій хвилині: Ромелу Лукаку після помилки захисту росіян пробив у кут воріт з метрів десяти – 1:0. У наступні 20 хвилин бельгійці мали ще кілька нагод збільшити його: удар Едена Азара взяв воротар збірної Росії, а Феррейра Карраско пробив вище від воріт з вигідної позиції.
Росія в першому таймі виконала лише один удар у площину воріт. Після стандарту Фернандес пробив просто в руки Тібо Куртуа.
На 34-й хвилині Бельгія забила вдруге. На добиванні вчасно зіграв Тома Меньє. Підсумкову 45-хвилинку Бельгія зіграла згідно з рахунком і не дала супернику навіть шансу на гол. На 88-й хвилині бельгійці довели рахунок до розгромного: Лукаку вибіг сам на сам із воротарем росіян і філігранно пробив - 3:0.
В іншому матчі групи В збірна Фінляндії перемогла команду Данії з мінімальним рахунком. Ще в одній грі дня Уельс і Швейцарія у групі А зіграли в результативну нічию - 1:1.
Нагадаємо, Євро-2020 стартував у п'ятницю, 11 червня, поєдинком Італія - Туреччина на римському "Стадіо Олімпіко".
У суботу, 12 червня медики на полі реанімували гравця збірної Данії Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час матчу.
Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе в неділю, 13 червня. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів. Матч стартує о 22:00.