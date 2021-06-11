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Україна не збирається відмовлятися від нової форми на Євро-2020, - пресаташе

Перший матч уже післязавтра.

Україна не збирається відмовлятися від нової форми на Євро-2020, - пресаташе
Олександр Гливинський
Фото: tochka.net

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський розповів про ситуацію з новою формою збірної України, яка обурила Росію через нанесення на екіпіровку контуру кордонів України з Кримським півостровом і гаслами "Слава Україні!" - "Героям слава!".

"Ця форма була затверджена УЄФА, і зараз президент УАФ у Римі і спілкується з приводу цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати в цій формі на чемпіонаті Європи", - цитує Гливинського xsport.ua.

Свій перший матч на Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе проти Нідерландів 13 червня.

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