Україна не збирається відмовлятися від нової форми на Євро-2020, - пресаташе

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський розповів про ситуацію з новою формою збірної України, яка обурила Росію через нанесення на екіпіровку контуру кордонів України з Кримським півостровом і гаслами "Слава Україні!" - "Героям слава!".

"Ця форма була затверджена УЄФА, і зараз президент УАФ у Римі і спілкується з приводу цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати в цій формі на чемпіонаті Європи", - цитує Гливинського xsport.ua.

Свій перший матч на Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе проти Нідерландів 13 червня.